BÉNÉDICTE BOUSQUET HORS CLASSES

7, rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 21:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Bénédicte Bousquet vous raconte TOUT les parents exigeants,

les enfants poètes et imprévisibles, les collègues trop parfaits, les

sorties au zoo qu’on regrette dès qu’on met un pied dans le bus…

Son quotidien de maman d’adolescents n’est pas triste non plus !

Parce que finalement, sait-on vraiment ce qu’est un ado ? Et puis,

à quoi servent-ils en fait ? Pas la peine de lire tout Dolto, Bénédicte

vous fera un résumé concis mais efficace ! Quant aux gens parfaits,

elle se délecte d’en dresser quelques portraits acides à souhait, parce que ça soulage et ça décomplexe ! Ce nouveau spectacle parle de tout ça et plus encore ! Elle vous emportera dans son univers où tout est léger car rien n’est grave, elle vous fera rire, à en pleurer parfois !

7, rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 lemail@ville-soissons.fr

English :

Bénédicte Bousquet tells you EVERYTHING: demanding parents,

unpredictable children, over-perfect colleagues, trips to the zoo

zoo outings that you regret as soon as you step on the bus…

Her day-to-day life as a mother of teenagers isn’t all doom and gloom either!

After all, do we really know what a teenager is? And besides,

what are they really for? No need to read the whole of Dolto, Bénédicte

bénédicte will give you a concise but effective summary! As for perfect people,

she revels in drawing up a few acidic portraits of them, because it’s soothing and soothing! This new show is about all that and more! She’ll sweep you away into her world, where everything is light because nothing is serious, and she’ll make you laugh, sometimes to tears!

L’événement BÉNÉDICTE BOUSQUET HORS CLASSES Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons