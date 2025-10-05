BENEDICTE BOUSQUET – LE DESTINO Macon

BENEDICTE BOUSQUET Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

« La maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle ! Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; elle navigue à vue entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien ! Bienveillant mais caustique, découvrez ce one-woman-show… hors classe ! »Contact pour les réservations PMR / PSH : billetterie@lesdernierscouches.com

LE DESTINO RUE DU KILOMETRE 400 71000 Macon 71