BENEDICTE BOUSQUET – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

BENEDICTE BOUSQUET – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban samedi 29 novembre 2025.

BENEDICTE BOUSQUET Début : 2025-11-29 à 21:00. Tarif : – euros.

La maîtresse pas comme les autres revient secouer l’école avec son nouveau spectacle.Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; elle navigue à vue entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants !Elle en profite pour régler quelques comptes avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien ! Bienveillant mais caustique, découvrez ce one-woman show… Hors classe !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82