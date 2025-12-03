BENEDICTE BOUSQUET – THEATRE A L’OUEST Auray

BENEDICTE BOUSQUET Début : 2026-10-24 à 21:00. Tarif : – euros.

Vous ne verrez plus jamais les instits de maternelle de la même façon. Une maîtresse d’école pas comme les autres ! Enseignante depuis 21 ans, elle a 2 ou 3 trucs à vous révéler sur ce qui se passe dans une classe quand les parents sont partis !Pétillante, tendre et sans complexe, entre fous rires et émotions, douceur et corrosion, elle revisite l’univers de votre enfance en sketches et en chansons. Mais pas que !C’est aussi une maman speed, hyperactive et déjantée, une femme d’aujourd’hui qui n’a pas peur de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, dans laquelle chacun se reconnaîtra !De phrases improbables en situations ubuesques, elle vous fera décoller… de rire !

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56