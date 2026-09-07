Benediction Coding Party #6, Salle des fêtes de Lengronne, Lengronne
jeudi 29 octobre 2026 · Salle des fêtes de Lengronne · Lengronne
Informations pratiques
Benediction Coding Party #6 29 octobre – 1 novembre Salle des fêtes de Lengronne Manche
Entrée gratuite pour le public, contact par email apprécié: benediction.codingparty@gmail.com Merci!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T10:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00
Projection de demos Amstrad CPC sur grand écran
Présentation publique de projets en cours par différents créateurs
Concours de demos, musique et graphisme
Parcours et échange libre avec les acteurs de la demoscene autour de nombreux ordinateurs Amstrad CPC présents sur place
Consultation d’ouvrages et publications relatives de la demoscene Amstrad CPC
Présence d’autres ordinateurs 8 bis et 16 bits
Infos, concours et inscriptions sur le site https://bndcodingparty.memoryfull.net/
demoscene, demos, code, music, gfx, retrogaming, amstrad, CPC, atari, amiga, c64
Salle des fêtes de Lengronne 2 impasse des Quatre Chemins, 50450 LENGRONNE Lengronne 50450 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bndcodingparty.memoryfull.net »}] [{« link »: « https://bndcodingparty.memoryfull.net/ »}] parking gratuit
Projection de demos Amstrad CPC sur grand écran
O.Floquet