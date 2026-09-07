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AGENDA · Lengronne

Benediction Coding Party #6, Salle des fêtes de Lengronne, Lengronne

jeudi 29 octobre 2026 · Salle des fêtes de Lengronne · Lengronne

Benediction Coding Party #6, Salle des fêtes de Lengronne, Lengronne

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Lengronne
Adresse
2 impasse des Quatre Chemins, 50450 LENGRONNE
Ville
50450 Lengronne
Département
Manche
Tarif
Entrée gratuite pour le public, contact par email apprécié: benediction.codingparty@gmail.com Merci!

Benediction Coding Party #6 29 octobre – 1 novembre Salle des fêtes de Lengronne Manche

Entrée gratuite pour le public, contact par email apprécié: benediction.codingparty@gmail.com Merci!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T10:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00

  • Projection de demos Amstrad CPC sur grand écran

  • Présentation publique de projets en cours par différents créateurs

  • Concours de demos, musique et graphisme

  • Parcours et échange libre avec les acteurs de la demoscene autour de nombreux ordinateurs Amstrad CPC présents sur place

  • Consultation d’ouvrages et publications relatives de la demoscene Amstrad CPC

  • Présence d’autres ordinateurs 8 bis et 16 bits

    Infos, concours et inscriptions sur le site https://bndcodingparty.memoryfull.net/

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Salle des fêtes de Lengronne 2 impasse des Quatre Chemins, 50450 LENGRONNE Lengronne 50450 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bndcodingparty.memoryfull.net »}] [{« link »: « https://bndcodingparty.memoryfull.net/ »}] parking gratuit
Projection de demos Amstrad CPC sur grand écran

O.Floquet