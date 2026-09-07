Benediction Coding Party #6, Salle des fêtes de Lengronne, Lengronne

jeudi 29 octobre 2026 · Salle des fêtes de Lengronne · Lengronne

Informations pratiques

Benediction Coding Party #6 29 octobre – 1 novembre Salle des fêtes de Lengronne Manche

Entrée gratuite pour le public, contact par email apprécié: benediction.codingparty@gmail.com Merci!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T10:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00

Projection de demos Amstrad CPC sur grand écran

Présentation publique de projets en cours par différents créateurs

Concours de demos, musique et graphisme

Parcours et échange libre avec les acteurs de la demoscene autour de nombreux ordinateurs Amstrad CPC présents sur place

Consultation d’ouvrages et publications relatives de la demoscene Amstrad CPC

Présence d’autres ordinateurs 8 bis et 16 bits Infos, concours et inscriptions sur le site https://bndcodingparty.memoryfull.net/

demoscene, demos, code, music, gfx, retrogaming, amstrad, CPC, atari, amiga, c64

Salle des fêtes de Lengronne 2 impasse des Quatre Chemins, 50450 LENGRONNE Lengronne 50450 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bndcodingparty.memoryfull.net »}] [{« link »: « https://bndcodingparty.memoryfull.net/ »}] parking gratuit

Projection de demos Amstrad CPC sur grand écran

O.Floquet