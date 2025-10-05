Bénédiction des animaux Eglise Sainte-Catherine Honfleur

Place Sainte-Catherine Honfleur Calvados

Cérémonie annuelle de bénédiction des animaux.

Comme chaque année, la bénédiction des animaux aura lieu le 5 octobre à 15h à l’église Sainte-Catherine à Honfleur.

Depuis 10 ans, le père Pascal Marie organise la bénédiction des animaux pour rendre hommage aux compagnons à quatre pattes.

ll met d’abord en avant les chiens guides avant de bénir les centaines d’animaux présents dans l’assemblée, un à un. La plupart sont des chiens ou des chats mais des animaux insolites peuvent aussi être présents. .

English : Bénédiction des animaux Eglise Sainte-Catherine

Annual animal blessing ceremony.

German :

Jährliche Zeremonie zur Segnung von Tieren.

Italiano :

Cerimonia annuale di benedizione degli animali.

Espanol :

Ceremonia anual de bendición de los animales.

