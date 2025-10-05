Bénédiction des animaux Eglise Sainte-Catherine Honfleur
Bénédiction des animaux Eglise Sainte-Catherine Honfleur dimanche 5 octobre 2025.
Bénédiction des animaux Eglise Sainte-Catherine
Place Sainte-Catherine Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Cérémonie annuelle de bénédiction des animaux.
Comme chaque année, la bénédiction des animaux aura lieu le 5 octobre à 15h à l’église Sainte-Catherine à Honfleur.
Depuis 10 ans, le père Pascal Marie organise la bénédiction des animaux pour rendre hommage aux compagnons à quatre pattes.
ll met d’abord en avant les chiens guides avant de bénir les centaines d’animaux présents dans l’assemblée, un à un. La plupart sont des chiens ou des chats mais des animaux insolites peuvent aussi être présents. .
Place Sainte-Catherine Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 11 83
English : Bénédiction des animaux Eglise Sainte-Catherine
Annual animal blessing ceremony.
German :
Jährliche Zeremonie zur Segnung von Tieren.
Italiano :
Cerimonia annuale di benedizione degli animali.
Espanol :
Ceremonia anual de bendición de los animales.
