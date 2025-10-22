Bénédiction des navettes pour la chandeleur avec l’association Les amis de Marignane et de la Provence Plaine Notre Dame Marignane

Bénédiction des navettes pour la chandeleur avec l’association Les amis de Marignane et de la Provence Plaine Notre Dame Marignane lundi 2 février 2026.

Lundi 2 février 2026. Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane Bouches-du-Rhône

Vous êtes invités à fêter la chandeleur à la chapelle Notre-Dame de Pitié.

Son nom officiel est la présentation du Christ au temple . C’est la fête de la lumière qui termine le temps de Noël. Des navettes sont bénies pour ce jour bien particulier.

Chaque année, à l’occasion de la chandeleur, est célébrée la bénédiction des navettes à la chapelle Notre-Dame de Pitié, sur la Colline. Ainsi le veut la tradition, reprise en 1990 (après la disparition de celle de la chapelle du Rouet à Carry) par le Président des Amis du Vieux Marignane de l’époque, René Maurel.



La navette est un biscuit provençal à la forme d’une barque qui symboliserait l’arrivée de Sainte-Marthe, Marie-de-Béthanie et Saint-Lazare qui auraient débarqué sur le bord de notre Camargue, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, quelques semaines après la mort du Christ.



La présentation de la crèche blanche est vraiment unique.

Quarante jours après sa naissance, Marie et Joseph présentent Jésus au temple de Jérusalem que l’on désigne sous le nom de Crèche Blanche appelée ainsi, à cause du rideau blanc qui évoque la nativité toujours en place.

Vous y trouverez le Grand Prêtre, le prêtre Siméon, et Anna. .

Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 34 87 32

English :

You are invited to celebrate Candlemas at the Chapel of Our Lady of Mercy.

Its official name is the presentation of Christ in the temple . It is the feast of light that ends the Christmas season. Shuttles are blessed for this very special day.

German :

Sie sind eingeladen, Mariä Lichtmess in der Kapelle Notre-Dame de Pitié zu feiern.

Sein offizieller Name lautet Die Darstellung Christi im Tempel . Es ist das Fest des Lichts, das die Weihnachtszeit beendet. Für diesen ganz besonderen Tag werden Pendel gesegnet.

Italiano :

Siete invitati a celebrare la Candelora nella Cappella di Nostra Signora della Misericordia.

Il suo nome ufficiale è presentazione di Cristo nel tempio . È la festa della luce che conclude il periodo natalizio. Le navette sono benedette per questo giorno speciale.

Espanol :

Están invitados a celebrar la Candelaria en la Capilla de Nuestra Señora de la Merced.

Su nombre oficial es la presentación de Cristo en el templo . Es la fiesta de la luz que pone fin a la temporada navideña. Las lanzaderas han sido bendecidas para este día especial.

