Bénédiction des voitures anciennes – Les Baux-de-Provence, 14 juin 2025 10:00, Les Baux-de-Provence.

Bouches-du-Rhône

Bénédiction des voitures anciennes Samedi 14 juin 2025 de 10h à 12h. Col de la Vayède et l’Esplanade du Château Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’Ecurie 1900 a remis cette bénédiction en vigueur depuis plus de 20 ans. Les autos sont bénies au passage du Col de la Vayède et se rassemblent ensuite sur l’esplanade du village.

En 1426, le testament de la princesse Alix des Baux fait mention d’une statue en albâtre de Saint Christophe dans la chapelle castrale. Cinq siècles plus tard, une Association de Saint Christophe est établie dans l’église. Ainsi, tous les ans, depuis les années 30, une bénédiction des autos avait lieu en été. .

Col de la Vayède et l’Esplanade du Château

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 30 33

English :

The Ecurie 1900 has put this blessing back into effect for over 20 years. The cars are blessed as they pass the Col de la Vayède and then gather on the village esplanade.

German :

Die Ecurie 1900 hat diese Segnung, die seit über 20 Jahren in Kraft ist, wieder eingeführt. Die Autos werden bei der Überquerung des Col de la Vayède gesegnet und versammeln sich anschließend auf der Esplanade des Dorfes.

Italiano :

Ecurie 1900 ha reintrodotto questa benedizione, in vigore da oltre 20 anni. Le auto vengono benedette al passaggio del Col de la Vayède e poi si riuniscono sulla spianata del villaggio.

Espanol :

Ecurie 1900 ha reintroducido esta bendición, vigente desde hace más de 20 años. Los coches son bendecidos a su paso por el Col de la Vayède y luego se reúnen en la explanada del pueblo.

