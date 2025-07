Bénédiction et réveil de l’orgue Cavaillé Coll Saint-Pourçain-sur-Sioule

Bénédiction et réveil de l’orgue Cavaillé Coll

Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : Dimanche 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Messe de bénédiction et de réveil de l’orgue Cavaillé Coll de l’église Sainte-Croix de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Dimanche 31 Août à 10 h 30 présidée par Monseigneur Marc Beaumont.

Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 54 12 paroisse-saintvincent@moulins.catholique.fr

English :

Mass for the blessing and revival of the Cavaillé Coll organ in the church of Sainte-Croix in Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Sunday August 31, 10:30 am, presided over by Monseigneur Marc Beaumont.

German :

Messe zur Segnung und Wiederbelebung der Cavaillé Coll-Orgel in der Kirche Sainte-Croix in Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Sonntag, 31. August, um 10.30 Uhr, geleitet von Bischof Marc Beaumont.

Italiano :

Messa per la benedizione e il rilancio dell’organo Cavaillé Coll nella chiesa di Sainte-Croix a Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Domenica 31 agosto alle 10.30, presieduta da monsignor Marc Beaumont.

Espanol :

Misa de bendición y reanimación del órgano Cavaillé Coll de la iglesia Sainte-Croix de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Domingo 31 de agosto a las 10.30 h, presidida por monseñor Marc Beaumont.

