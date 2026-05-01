Béness’coop en Fête Terrain à côté de l’école Bénesse-Maremne

Bénesse-Maremne

Béness’coop en Fête

Terrain à côté de l’école 18 rue Maurice Genevoix Bénesse-Maremne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

L’association Béness’coop, épicerie participative de Bénesse-Maremne, organise un événement festif et familial ouvert à tous.

À cette occasion, le terrain situé à côté de l’école de Bénesse-Maremne accueillera un marché de producteurs locaux ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands.

Un marché de producteurs locaux se tiendra sur le terrain attenant au local de Béness’coop. Une dizaine de producteurs partenaires de l’association Béness’coop y tiendront un stand pour vendre leurs produits légumes, miel, confitures, tisanes, plants, fromage, huile d’olive, jus de fruit, conserves, etc.

En parallèle du marché, de nombreuses animations seront proposées tout au long de la soirée

– Des jeux en bois molkky, cornhole, palets breton, croquet, billard japonais, etc

– Un atelier d’accompagnement à la réparation de ses appareils électriques ou de son vélo animé par l’association Egaliterre Le Récit

– Un troc de plantes

– Un concert

– Des portes ouvertes de l’épicerie participative Béness’coop

– Une buvette et un espace de restauration avec crêpes et taloas .

Terrain à côté de l’école 18 rue Maurice Genevoix Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine contact.benesscoop@gmail.com

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English : Béness’coop en Fête

The Béness?coop association, Bénesse-Maremne?s participative grocery store, is organizing a festive family event open to all.

To mark the occasion, the site next to the Bénesse-Maremne school will host a market of local producers, as well as numerous activities for young and old alike.

L’événement Béness’coop en Fête Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2026-05-09 par OTI LAS