Bénesse-Maremne se mobilise pour le Téléthon Bénesse-Maremne

Bénesse-Maremne se mobilise pour le Téléthon

La commune de Bénesse-Maremne se mobilise tout au long du week-end pour soutenir la recherche médicale et les personnes atteintes de maladies génétiques rares.

Au programme ventes solidaires, activités ludiques, soirées conviviales.

Au programme

Samedi 6 Décembre

Rendez-vous sur la zone sportive pour de nombreuses animations disco soupe et atelier de cuisine, ventes de gâteaux et confitures, marche solidaire de 6km, quizz code de la route pour les + de 15 ans, tournoi de pétanque, tournoi de pelote ludique pour enfants et adultes, marathon du tennis, démonstration et initiation aux danses country…

En soirée, grande paëlla au Foyer Rural, un moment festif ouvert à tous, sur inscription.

Dimanche 7 Décembre

Concert des Bénestrels à l’église, à 16h. Participation libre. .

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Bénesse-Maremne se mobilise pour le Téléthon

The commune of Bénesse-Maremne is mobilizing all weekend long to support medical research and people suffering from rare genetic diseases.

On the program: solidarity sales, fun activities and convivial evenings.

German : Bénesse-Maremne se mobilise pour le Téléthon

Die Gemeinde Bénesse-Maremne mobilisiert sich das ganze Wochenende über, um die medizinische Forschung und Menschen, die an seltenen genetischen Krankheiten leiden, zu unterstützen.

Auf dem Programm stehen: Solidaritätsverkäufe, spielerische Aktivitäten und gesellige Abende.

Italiano :

Per tutto il fine settimana, la comunità di Bénesse-Maremne si mobilita per sostenere la ricerca medica e le persone affette da malattie genetiche rare.

In programma: vendite solidali, attività ludiche e serate conviviali.

Espanol : Bénesse-Maremne se mobilise pour le Téléthon

Durante todo el fin de semana, la comunidad de Bénesse-Maremne se unirá para apoyar la investigación médica y a las personas que padecen enfermedades genéticas raras.

En el programa: ventas solidarias, actividades lúdicas y veladas de convivencia.

