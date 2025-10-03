Bénévolat à la ferme de la Prairie du Canal La prairie du canal Bobigny

Bénévolat à la ferme de la Prairie du Canal Vendredi 3 octobre, 14h00 La prairie du canal Seine-Saint-Denis

Gratuit sur inscription

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T16:30:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T16:30:00

Chaque semaine la Prairie du Canal ouvre des places afin que vous puissiez participer aux activités de la ferme sur des créneaux de 2h30 (9h45-12h30 ; 14h-16h30). Il est possible de prendre les deux créneaux et de rester toute la journée, en restant déjeuner avec nous !

Pendant cette séance, vous endossez le rôle d’apprenti.e ouvrier.e agricole, et vous aidez sur les besoins du jour : arrosage, bricolage, semis, désherbage, entretien…

Pour participer c’est très simple : Réservez votre billet en ligne à travers shotgun : https://shotgun.live/fr/events/event-387893-copy-1727691893706

Pensez à prendre votre adhésion à La SAUGE avant (5,80 euros) : https://shotgun.live/fr/events/adhesion-la-sauge-2032

Pour information : les enfants sont les bienvenus, et ils n’ont pas besoin de prendre d’adhésion.

Merci de prévenir si vous avez pris un billet et que vous ne pouvez plus venir : Jos : 06 98 94 34 52 – Hermann : 06 03 91 28 49

Venez participer aux activités de la ferme de la Prairie du Canal