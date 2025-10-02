Bénévolat à la ferme L’Agronaute L’Agronaute Nantes

Bénévolat à la ferme L’Agronaute L’Agronaute Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Bénévolat à la ferme L’Agronaute Jeudi 2 octobre, 10h00 L’Agronaute Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T17:00:00

Fin : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T17:00:00

Pour s’inscrire à une journée bénévole, il faut :

1. Être adhérent à la Sauge, cela vous permet d’être assuré.e en cas d’accident : https://shotgun.live/fr/events/adhesion-la-sauge-2032

2. S’inscrire à la journée bénévole, pour venir un jeudi ou mardi, la réservation d’un billet « Journée bénévole » est essentielle : https://shotgun.live/fr/events/benevolat-octobre-a-l-agronaute-13

[Si la séance est complète, n’envoyez pas de mail mais regardez régulièrement sur le site, parfois des places se libèrent !]

Chaque jeudi, vous pouvez venir en tant que bénévole à l’Agronaute !

Les jeudis, vous nous aidez à faire vivre le lieu et vous participez aux tâches de la journée : jardinage, bricolage, construction, pépinière, arrosage, installation des événements du week-end, etc.

Le repas du midi est offert et cuisiné ensemble :)

Les journées se déroulent généralement comme suit :

10h : Petit café, présentation de l’association et des activités de la journée

10h30 : On choisit l’activité qui nous tente le plus et c’est parti !

12h30-13h : On cuisine et déjeune ensemble

14h : On reprend les activités tranquillement

16h : Rangement des activités et on fait le point sur la journée, ce qui vous a plu ou pas, … Fin de la journée :)

Nos activités sont ouvertes à tous.te.s et l’Agronaute est accessible aux personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous prévenir si vous avez des besoins particuliers.

Pour toute question concernant les journées bénévoles, contactez nous à l’adresse :

julietatu@lasauge.fr

L’Agronaute Rue du Sénégal, 44200 Nantes, France Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://shotgun.live/fr/events/adhesion-la-sauge-2032 »}, {« link »: « https://shotgun.live/fr/events/benevolat-octobre-a-l-agronaute-13 »}, {« link »: « mailto:julietatu@lasauge.fr »}]

Venez participer aux activités de la ferme la ferme L’Agronaute