Bénévolat à la ferme Terre Terre Terre Terre Aubervilliers

Bénévolat à la ferme Terre Terre Vendredi 3 octobre, 09h45 Terre Terre Seine-Saint-Denis

Gratuit sur inscription

Début : 2025-10-03T09:45:00 – 2025-10-03T12:30:00

Fin : 2025-10-03T09:45:00 – 2025-10-03T12:30:00

Chaque semaine Terre Terre des places afin que vous puissiez participer aux activités de la ferme sur des créneaux de 2h30 (9h45-12h30 ; 14h-16h30). Il est possible de prendre les deux créneaux et de rester toute la journée, en restant déjeuner avec nous le midi !

Pendant cette séance, vous nous aidez sur les besoins du jour : arrosage, bricolage, semis, désherbage…

Pour participer c’est très simple : Réservez votre billet en ligne à travers shotgun : https://shotgun.live/fr/events/benevolat-de-octobre-terre-terre-14

Pensez à prendre votre adhésion à La SAUGE avant (5,80 euros) : https://shotgun.live/fr/events/adhesion-la-sauge-2032

Pour information : les enfants sont les bienvenus, et ils n’ont pas besoin de prendre d’adhésion.

Merci de nous prévenir si vous avez pris un billet et que vous ne pouvez plus venir : josefc@lasauge.fr – O698943452

Terre Terre 223 Bd Félix Faure, 93300 Aubervilliers, France

Venez participer aux activités de la ferme la ferme Terre Terre