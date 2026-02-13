Benh Le mec en rose | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 21:50:00
2026-04-17
Venez voir Benh dans son spectacle Le mec en rose le 17 avril à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Benh in his show Le mec en rose on April 17 at 8:30pm at the Comédie des Volcans.
