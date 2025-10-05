BenH : Le mec en rose Compagnie du Café-Théâtre Nantes

BenH : Le mec en rose Compagnie du Café-Théâtre Nantes mardi 16 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 21:00 –

18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up “Arrêtez de broyer du NOIR… VoyezLa vie en ROSE ! Fini le développement personnel et les comparaisons sur les réseaux sociaux… La meilleure version de vous-même se trouve sans doute dans le loser que vous êtes !Alors, venez glorifier vos défauts, vos échecs, la loose avec un grand L, et soyez fier d’être cabossé, malchanceux ou profondément médiocre, dans un stand-up qui prouve que le bonheur se cache parfois dans la m*rde !” Représentations du 16 au 20 décembre 2025 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

