Benighted + Impureza y Cécile Cappozzo + Ekbom Tours

Benighted + Impureza y Cécile Cappozzo + Ekbom

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Trois univers puissants, trois machines de scène, pour une explosion sonore et émotionnelle à ne pas manquer.

Benighted, après 25 ans de metal d’acier trempé, revient comme un vieil ami qui rallume la flamme brutal death forgé dans le grindcore, mêlant black, punkhardcore et death — chaos millimétré, tempos asphyxiants et grooves ravageurs. Chaos mental et riffs tranchants prennent vie dans une vision intense et sombre.

Impureza y Cécile Cappozzo, quant à eux, mêlent flamenco andalou et death-metal progressif, dans un mariage audacieux de guitare distordue, chant profond, arrangements orchestraux et danse flamenca hypnotique — un voyage lyrique et violent, beauté et fureur.

Les locaux Ekbom cultivent les changements de riff pour illustrer sa propre vision du désordre mental.

English :

Three powerful universes, three stage machines, for a sonic and emotional explosion not to be missed.

