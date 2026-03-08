Ben’J Championnats de France U14

Les Deux Alpes Isère

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-19

2026-03-17

Les 2 Alpes accueillent les Championnat de France Ben’J. Les meilleurs riders français de la catégorie U14 s’affronteront sur des parcours techniques et exigeants, démontrant leur maîtrise, leur vitesse et leur esprit de compétition

Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 51 29 sc2alpes@wanadoo.fr

English :

Les 2 Alpes is hosting the French Ben’J Championships. The best French U14 riders will compete on technical and demanding courses, showcasing their skill, speed, and competitive spirit.

