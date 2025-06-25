Benjamin Biolay Gare du Midi Biarritz

Benjamin Biolay

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Un des événements de l’automne sera sans conteste le retour de Benjamin Biolay.

Trois ans après le triomphe des tournées de ses derniers albums, l’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur, considéré comme l’un des artistes les plus influents et respectés de la scène musicale française par son style unique mélangeant pop, rock, et chanson française, revient à l’automne avec ‘le disque bleu .

Benjamin Biolay, largement salué par la critique, a sorti 10 albums dont La Superbe, Palermo Hollywood, ou plus récemment Grand Prix, Saint Clair, et confirmé ainsi son statut d’artiste majeur dans le paysage musical.

Aujourd’hui, il annonce son nouveau projet qui démarrera en théâtre, à l’automne, avec une formation et une mise en scène très différentes de la précédente tournée. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Benjamin Biolay

German : Benjamin Biolay

Italiano :

Espanol : Benjamin Biolay

L’événement Benjamin Biolay Biarritz a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Biarritz