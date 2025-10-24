BENJAMIN BIOLAY – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre
BENJAMIN BIOLAY – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre jeudi 3 décembre 2026.
BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-12-03 à 20:00. Tarif : – euros.
1ER RANG EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET QUILOMBO PRÉSENTE : BENJAMIN BIOLAYAprès une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76