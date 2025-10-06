BENJAMIN BIOLAY – Centre Evénementiel et Culturel Courbevoie

BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-05-05 à 20:30. Tarif : – euros.

CENTRE CULTUREL DE COURBEVOIE PRÉSENTE : BENJAMIN BIOLAYBenjamin Biolay revient en tournée acoustique en toute intimité pour faire découvrir son nouvel album Disque bleu disponible à l’automne 2025.Spectacle coproduit par Décibels Productions et QUILOMBO

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Centre Evénementiel et Culturel 7, BVD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92