Benjamin Biolay Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 20:00 –

Gratuit : non 29 € à 69 € 29 € à 69 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/benjamin-biolay.html Tout public

Concert Trois ans après le triomphe des tournées de ses derniers albums, l’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur, considéré comme l’un des artistes les plus influents et respectés de la scène musicale française par son style unique mélangeant pop, rock, et chanson française, revient à l’automne avec « le disque bleu ».Benjamin Biolay, largement salué par la critique, a sorti 10 albums dont « La Superbe », « Palermo Hollywood », ou plus récemment « Grand Prix » et « Saint Clair », et confirmé ainsi son statut d’artiste majeur dans le paysage musical. Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/benjamin-biolay.html