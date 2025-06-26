Benjamin Biolay Dole La Commanderie Dole

Benjamin Biolay Dole

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Trois ans après le triomphe des tournées de ses derniers albums , l’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur, considéré comme l’un des artistes les plus influents et respectés de la scène musicale française par son style unique mélangeant pop, rock, et chanson française, revient à l’automne avec ‘le disque bleu

Benjamin Biolay , largement salué par la critique. a sorti 10 albums dont La Superbe, Palermo Hollywood, ou plus récemment Grand Prix, Saint Clair, et confirmé ainsi son statut d’artiste majeur dans le paysage musical.

Son parcours lui a valu de nombreuses récompenses, notamment aux Victoires de la Musique, où il a remporté plusieurs distinctions. Depuis 2002 où il a été sacré Révélation Masculine de l’Année, jusqu’en 2021 où il a reçu les prix d’Artiste masculin de l’année, Album de l’année, et Chanson de l’année.

Ses titres, souvent salués pour leur profondeur lyrique et leur sophistication musicale, renforcent sa réputation d’auteur-compositeur parmi les plus crédibles. Aujourd’hui, il annonce son nouveau projet qui démarrera en théâtre, à l’automne, avec une formation et une mise en scène très différentes de la précédente tournée. .

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Benjamin Biolay Dole

German : Benjamin Biolay Dole

Italiano :

Espanol :

L’événement Benjamin Biolay Dole Dole a été mis à jour le 2025-06-26 par DOUBS TOURISME