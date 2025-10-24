BENJAMIN BIOLAY – L’ACCLAMEUR Niort
BENJAMIN BIOLAY – L’ACCLAMEUR Niort samedi 5 décembre 2026.
BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.
AZ PROD EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET QUILOMBO PRÉSENTE : BENJAMIN BIOLAYAprès une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique
L’ACCLAMEUR 50 Rue Charles Darwin 79000 Niort 79