BENJAMIN BIOLAY – L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-12-17 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO (L-2-R-21-11050/11069) en accord avec Décibels Productions et Quilombo présente :BENJAMIN BIOLAY Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38