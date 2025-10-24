BENJAMIN BIOLAY – L’AUTRE CANAL Nancy
BENJAMIN BIOLAY – L’AUTRE CANAL Nancy samedi 24 octobre 2026.
LABEL LN EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET QUILOMBO PRÉSENTE : BENJAMIN BIOLAYAprès une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critiqueMention : Spectacle coproduit par Décibels Productions et QUILOMBO
L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54