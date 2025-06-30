BENJAMIN BIOLAY – LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier

BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS PRESENTE EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS : BENJAMIN BIOLAYTrois ans après le triomphe des tournées de ses derniers albums, l’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur, considéré comme l’un des artistes les plus influents et respectés de la scène musicale française par son style unique mélangeant pop, rock, et chanson française, revient à l’automne avec ‘le disque bleu ».Benjamin Biolay, largement salué par la critique, a sorti 10 albums dont La Superbe, Palermo Hollywood, ou plus récemment Grand Prix, Saint Clair, et confirmé ainsi son statut d’artiste majeur dans le paysage musical.Son parcours lui a valu de nombreuses récompenses, notamment aux Victoires de la Musique, où il a remporté plusieurs distinctions. Depuis 2002 où il a été sacré Révélation Masculine de l’Année, jusqu’en 2021 où il a reçu les prix d’Artiste masculin de l’année, Album de l’année, et Chanson de l’année.Ses titres, souvent salués pour leur profondeur lyrique et leur sophistication musicale, renforcent sa réputation d’auteur-compositeur parmi les plus crédibles.Aujourd’hui, il annonce son nouveau projet qui démarrera en théâtre, à l’automne, avec une formation et une mise en scène très différentes de la précédente tournée. Benjamin Biolay se produira entre autres au Théâtre Marigny lors de trois dates exceptionnelles.

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34