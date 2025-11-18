BENJAMIN BIOLAY – LE LIBERTE – RENNES Rennes

BRESIL / TUNISIE Début : 2025-11-18 à 20:30. Tarif : – euros.

BRESIL / TUNISIE DECATHLON ARENA – STADE PIERRE MAUROY Cinq fois vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, le Brésil affrontera la Tunisie le mardi 18 novembre 2025, avec un coup d’envoi à 20 h 30 à la Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy.Le Brésil a assuré sa qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, après un succès face au Paraguay au mois de juin dernier. Cette performance permet au Brésil de conserver le remarquable record d’être la seule nation à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde.Le parcours de la Tunisie lors des qualifications n’en est pas moins spectaculaire. Les Aigles de Carthage ont remporté neuf de leurs dix matches, inscrivant vingt-deux buts sans en encaisser un seul. Les Nord-africains participeront ainsi à leur septième phase finale.Sami Trabelsi, le sélectionneur de la Tunisie et qui avait disputé la Coupe du Monde 1998 en France, a ajouté : “Il n’y a rien de plus beau que d’affronter le Brésil en France, un pays où vit une importante communauté tunisienne, et qui s’était déplacée par milliers lorsque nous avions joué ici il y a trois ans. »

DECATHLON ARENA – STADE PIERRE MAUROY 261, BOULEVARD DE TOURNAI 59650 Villeneuve D Ascq 59