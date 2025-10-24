BENJAMIN BIOLAY – L’HERMIONE Saint-Brieuc
BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-10-09 à 20:00. Tarif : – euros.
DIOGÈNE PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS ET QUILOMBO PRÉSENTE : : BENJAMIN BIOLAYAprès une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.
L’HERMIONE RUE PIERRE DE COUBERTIN 22000 Saint-Brieuc 22