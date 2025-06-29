BENJAMIN BIOLAY – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours
samedi 25 avril 2026.
BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.
AZ PROD PRÉSENTE EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS ET QUILOMBO : BENJAMIN BIOLAYBenjamin Biolay revient en tournée acoustique en toute intimité pour faire découvrir son nouvel album Disque bleu disponible à l’automne 2025.
PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37