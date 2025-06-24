Benjamin Biolay

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 21:30:00

2026-03-06

Un concert de Benjamin Biolay, c’est un voyage musical raffiné, oscillant entre élégance, émotion et énergie, où l’artiste dévoilera toute la richesse de son univers et de ses influences atmosphère élégante et immersive, mêlant chanson française, pop, rock et des touches jazzy ou sud-américaines.

Ses arrangements sophistiqués, sa voix ample et son timbre reconnaissable promettent un excellent moment musical, servi par l’acoustique exceptionnelle du Colisée, avec une interprétation toujours habitée et très émouvante.

Savez-vous que Biolay, souvent décrit comme réservé, se montre néanmoins loquace sur scène et partage anecdotes et traits d’humour avec son public, créant une proximité inattendue.

Hâte de se lever tous ensemble pour vivre ce spectacle vivant et généreux !

31 rue de l'Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

A Benjamin Biolay concert is a refined musical journey, oscillating between elegance, emotion and energy, where the artist reveals the full richness of his universe and influences: an elegant, immersive atmosphere, blending French chanson, pop, rock and touches of jazzy or South American music.

Her sophisticated arrangements, full voice and recognizable timbre promise an excellent musical moment, served by the exceptional acoustics of the Colisée, with a performance that is always inhabited and very moving.

Did you know that Biolay, often described as reserved, is nonetheless loquacious on stage, sharing anecdotes and humor with his audience, creating an unexpected closeness?

We can’t wait to get up and enjoy this lively and generous show!

L’événement Benjamin Biolay Roubaix a été mis à jour le 2025-06-24 par Hauts-de-France Tourisme