BENJAMIN BIOLAY Soissons

BENJAMIN BIOLAY

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26 21:15:00

Date(s) :

2025-11-26

Trois ans après le triomphe des tournées de ses derniers albums, l’auteurcompositeur-interprète, musicien et producteur, considéré comme l’un des artistes les plus influents et respectés de la scène musicale française par son style unique mélangeant pop, rock, et chanson française, revient à l’automne avec le disque bleu . Benjamin Biolay, largement salué par par la critique a sorti 10 albums dont La Superbe, Palermo Hollywood, ou plus récemment Grand Prix, Saint Clair et confirmé ainsi son statut d’artiste majeur dans le paysage musical. Son parcours lui a valu de nombreuses récompenses, notamment aux Victoires de la Musique, où il a remporté plusieurs distinctions. Depuis 2002 où il a été sacré Révélation Masculine de l’Année, jusqu’en 2021 où il a reçu les prix d’Artiste masculin de l’année, Album de l’année, et Chanson de l’année.

Ses titres, souvent salués pour leur profondeur lyrique et leur sophistication musicale, renforcent sa réputation d’auteur-compositeur parmi les plus crédibles. Aujourd’hui, il annonce son nouveau projet qui démarrera en théâtre, à l’automne, avec une formation et une mise en scène très différentes de la précédente tournée. Benjamin Biolay se produira entre autres au Théâtre Marigny lors de trois dates exceptionnelles.

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

English :

Three years after the triumphant tours of his last albums, the singer-songwriter, musician and producer, considered one of the most influential and respected artists on the French music scene for his unique style blending pop, rock and French chanson, returns this autumn with le disque bleu . Benjamin Biolay, widely acclaimed by the critics, has released 10 albums, including La Superbe, Palermo Hollywood, and more recently Grand Prix and Saint Clair, confirming his status as a major artist on the musical landscape. His career has won him numerous awards, notably at the Victoires de la Musique awards. From 2002, when he was crowned Male Revelation of the Year, to 2021, when he won Male Artist of the Year, Album of the Year and Song of the Year.

His songs, often hailed for their lyrical depth and musical sophistication, reinforce his reputation as one of the most credible songwriters around. Today, he is announcing his new project, which will kick off in theaters this autumn, with a very different line-up and staging from his previous tour. Benjamin Biolay will perform three exceptional dates at the Théâtre Marigny.

German :

Drei Jahre nach den triumphalen Tourneen zu seinen letzten Alben kehrt der Sänger, Komponist, Musiker und Produzent, der mit seinem einzigartigen Stil, der Pop, Rock und französische Chansons miteinander verbindet, als einer der einflussreichsten und angesehensten Künstler der französischen Musikszene gilt, im Herbst mit Le disque bleu zurück. Benjamin Biolay, der von der Kritik hoch gelobt wurde, hat zehn Alben veröffentlicht, darunter La Superbe, Palermo Hollywood und zuletzt Grand Prix und Saint Clair, und damit seinen Status als einer der wichtigsten Künstler der Musiklandschaft bestätigt. Seine Karriere hat ihm zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, insbesondere bei den Victoires de la Musique, wo er mehrere Preise gewann. Seit 2002, als er zur männlichen Entdeckung des Jahres gekürt wurde, bis 2021, als er als männlicher Künstler des Jahres, Album des Jahres und Chanson des Jahres ausgezeichnet wurde.

Seine Songs, die oft für ihre lyrische Tiefe und musikalische Raffinesse gelobt werden, festigen seinen Ruf als einer der glaubwürdigsten Songwriter. Nun kündigt er sein neues Projekt an, das im Herbst im Theater starten wird, mit einer ganz anderen Besetzung und Inszenierung als bei der letzten Tournee. Benjamin Biolay wird unter anderem an drei außergewöhnlichen Terminen im Théâtre Marigny auftreten.

Italiano :

A tre anni dalle tournée trionfali dei suoi ultimi album, il cantautore, musicista e produttore, considerato uno degli artisti più influenti e rispettati della scena musicale francese per il suo stile unico che mescola pop, rock e chanson francese, torna quest’autunno con le disque bleu . Benjamin Biolay, ampiamente acclamato dalla critica, ha pubblicato 10 album, tra cui La Superbe, Palermo Hollywood e, più recentemente, Grand Prix e Saint Clair, confermando il suo status di artista di primo piano sulla scena musicale. La sua carriera gli è valsa numerosi riconoscimenti, in particolare ai Victoires de la Musique, dove ha ottenuto diverse onorificenze. Dal 2002, quando è stato incoronato rivelazione maschile dell’anno, al 2021, quando ha vinto l’artista maschile dell’anno, l’album dell’anno e la canzone dell’anno.

Le sue canzoni, spesso lodate per la profondità dei testi e la raffinatezza musicale, hanno rafforzato la sua reputazione di cantautore tra i più credibili in circolazione. Oggi annuncia il suo nuovo progetto, che prenderà il via nei teatri in autunno, con una formazione e una messa in scena molto diverse dal suo precedente tour. Benjamin Biolay si esibirà in tre date eccezionali al Théâtre Marigny.

Espanol :

Tres años después de las giras triunfales de sus últimos álbumes, el cantautor, músico y productor, considerado como uno de los artistas más influyentes y respetados de la escena musical francesa por su estilo único que mezcla pop, rock y chanson francesa, regresa este otoño con le disque bleu . Benjamin Biolay, ampliamente aclamado por la crítica, ha publicado 10 álbumes, entre ellos La Superbe, Palermo Hollywood, y más recientemente Grand Prix y Saint Clair, que confirman su estatus de artista importante en la escena musical. Su carrera le ha valido numerosos premios, especialmente en las Victoires de la Musique, donde obtuvo varias distinciones. Desde 2002, cuando fue coronado Artista Revelación Masculino del Año, hasta 2021, cuando ganó Artista Masculino del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Sus canciones, a menudo elogiadas por su profundidad lírica y sofisticación musical, han reforzado su reputación como uno de los compositores más creíbles del mundo. Hoy anuncia su nuevo proyecto, que arrancará en los teatros en otoño, con un cartel y una puesta en escena muy diferentes a los de su anterior gira. Benjamin Biolay ofrecerá tres fechas excepcionales en el Théâtre Marigny.

L’événement BENJAMIN BIOLAY Soissons a été mis à jour le 2025-06-25 par OT du Soissonnais-Valois