Benjamin Biolay – Tournée acoustique Le Pin Galant Mérignac

Benjamin Biolay – Tournée acoustique Le Pin Galant Mérignac jeudi 5 février 2026.

Benjamin Biolay – Tournée acoustique Jeudi 5 février 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

TARIF GÉNÉRAL : 52€ / TARIF RÉDUIT 46€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-05T20:30:00 – 2026-02-05T22:00:00

Fin : 2026-02-05T20:30:00 – 2026-02-05T22:00:00

Benjamin Biolay revient en tournée acoustique en toute intimité pour faire découvrir son nouvel album « Disque bleu » disponible à l’automne 2025.

Trois ans après le triomphe des tournées de ses derniers albums , l’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur, considéré comme l’un des artistes les plus influents et respectés de la scène musicale française par son style unique mélangeant pop, rock, et chanson française, revient à l’automne avec ‘le disque bleu »

Benjamin Biolay , largement salué par la critique. a sorti 10 albums dont La Superbe, Palermo Hollywood, ou plus récemment Grand Prix, Saint Clair, et confirmé ainsi son statut d’artiste majeur dans le paysage musical.

Son parcours lui a valu de nombreuses récompenses, notamment aux Victoires de la Musique, où il a remporté plusieurs distinctions. Depuis 2002 où il a été sacré Révélation Masculine de l’Année, jusqu’en 2021 où il a reçu les prix d’Artiste masculin de l’année, Album de l’année, et Chanson de l’année.

Ses titres, souvent salués pour leur profondeur lyrique et leur sophistication musicale, renforcent sa réputation d’auteur-compositeur parmi les plus crédibles. Aujourd’hui, il annonce son nouveau projet qui démarrera en théâtre, à l’automne, avec une formation et une mise en scène très différentes de la précédente tournée. Benjamin Biolay se produira entre autres au Théâtre Marigny lors de trois dates exceptionnelles.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?seance=3860 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Benjamin Biolay revient en tournée acoustique en toute intimité pour faire découvrir son nouvel album « Disque bleu » disponible à l’automne 2025. Benjamin biolay concert

Chloe Rose