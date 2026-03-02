Benjamin Biolay Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-10 20:00 –

39 € à 70 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/BENJAMIN%20BIOLAY-21743

Concert Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album, “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/BENJAMIN%20BIOLAY-21743



