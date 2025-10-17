Benjamin Epps La Rotonde Châteaurenard

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Concert « Benjamin Epps » à la Rotonde.

Benjamin Epps sait rapper. Sa voix limpide, son vocabulaire riche, son flow porté par des influences new-yorkaises des 90’s… En 2023, il sort son premier album, La Grande Désillusion, sur lequel il côtoie sans trembler MC Solaar, Josman, Angélique Kidjo ou encore Styles P (The LOX). Le succès critique confirme sa trajectoire ascendante et après un Olympia en 2023, Benjamin se retire pour travailler. Il revient avec L’Enfant Sacré de Bellevue , album de la maturité marqué par de nombreuses références, qui offre une vision poignante du Gabon et de son parcours. Sur scène Benjamin ne triche pas un rap authentique, engagé, et terriblement vivant. Un vrai show, une vraie voix, un vrai talent, le futur du rap se joue maintenant.



Lau Rinha (Première partie) :

Rappeuse solaire à la plume sincère, qui peut passer du chant au rap en tout aisance, entourée de Dlegz, son DJ et de Yassine, musicien talentueux. Lau Rinha c’est à la fois Marseille dans sa vie, le Maroc dans ses origines, le Brésil dans son coeur et le Hiphop comme trajectoire. Leur musique puise dans le hip-hop, et s’enrichit de touches orientales et méditerranéennes, créant un univers hybride, chaleureux et vibrant. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Benjamin Epps » concert at La Rotonde.

