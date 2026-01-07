Benjamin EPPS + Laradji Cave à Musique Mâcon

Benjamin EPPS + Laradji

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 02:00:00

2026-02-14

Plein tarif 16 € tarif abonné.e 8 € (avantage carte abonné·e)

soirée Coup de ? de la prog

Walter Astral, France [electro]

Walter Astral, c’est un duo partageant des univers éloignés avec comme point commun l’onirisme et l’absurde. Leur musique, c’est la rencontre de la pop psychédélique avec l’univers de la techno.

Éclipse 2025 ABBESS Records

https://www.facebook.com/walterastral

https://www.instagram.com/walter_astral

https://walterastral.bandcamp.com/music

MOONBIRD, Annecy [techno pop]

Derrières ses sons électro, c’est un univers artistique complet et unique dans lequel nous plonge MOONBIRD. Un monde qui regroupe les blessures et l’imagination, parfois sombre, parfois lumineux.

Les grands miroirs Vol.2 2025 egoist records

https://moonmoonbirdbird.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/moonmoonbirdbird

https://www.facebook.com/moonmoonbirdbird

https://www.youtube.com/@moonmoonbirdbird

JUNIÄ, Mâcon [Techno/Electro Mélodique]

JÜNIA se présente comme une figure naissante du milieu électronique, elle voit sa musique comme une danse au milieu du chaos, une ode aux émotions les plus brûlantes.

https://www.instagram.com/junia.solar

https://juniasolar.bandcamp.com/track/hello



Restauration sur place avec le barakrep ( crêpes sucrée/salée) .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69 billetterie@cavazik.org

