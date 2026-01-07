Benjamin EPPS + Laradji Cave à Musique Mâcon
Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 02:00:00
2026-02-14
Plein tarif 16 € tarif abonné.e 8 € (avantage carte abonné·e)
Walter Astral, France [electro]
Walter Astral, c’est un duo partageant des univers éloignés avec comme point commun l’onirisme et l’absurde. Leur musique, c’est la rencontre de la pop psychédélique avec l’univers de la techno.
Éclipse 2025 ABBESS Records
https://www.facebook.com/walterastral
https://www.instagram.com/walter_astral
https://walterastral.bandcamp.com/music
MOONBIRD, Annecy [techno pop]
Derrières ses sons électro, c’est un univers artistique complet et unique dans lequel nous plonge MOONBIRD. Un monde qui regroupe les blessures et l’imagination, parfois sombre, parfois lumineux.
Les grands miroirs Vol.2 2025 egoist records
https://moonmoonbirdbird.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/moonmoonbirdbird
https://www.facebook.com/moonmoonbirdbird
https://www.youtube.com/@moonmoonbirdbird
JUNIÄ, Mâcon [Techno/Electro Mélodique]
JÜNIA se présente comme une figure naissante du milieu électronique, elle voit sa musique comme une danse au milieu du chaos, une ode aux émotions les plus brûlantes.
https://www.instagram.com/junia.solar
https://juniasolar.bandcamp.com/track/hello
Restauration sur place avec le barakrep ( crêpes sucrée/salée) .
Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69 billetterie@cavazik.org
