Benjamin Epps + Peet Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

Benjamin Epps + Peet Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu jeudi 20 novembre 2025.

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 00:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Rendez-vous rap dans la grande salle. Check ! Deux artistes pour un plateau rap conscient très actuel.

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr

English :

Rendezvous rap in the great hall. Check! Two artists for a highly topical, conscious rap set.

German :

Wir treffen uns rap im großen Saal. Check! Zwei Künstler für eine sehr aktuelle Bühne für Rap mit Bewusstsein.

Italiano :

Rendez-vous rap nella sala grande. Guardate un po’! Due artisti per un set rap di grande attualità e consapevolezza.

Espanol :

Rendez-vous rap en la sala grande. No se lo pierdan Dos artistas para un rap consciente y de actualidad.

L’événement Benjamin Epps + Peet Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère