Benjamin Epps + Vicky R + Lynx IRL Oignies

rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Après un Olympia enflammé, BENJAMIN EPPS s’impose comme la nouvelle figure majeure du rap conscient. Révélation au flow acéré, il revient en force avec L’Enfant Sacré de Bellevue, un album

introspectif et engagé, miroir d’une jeunesse en quête de repères dans son Gabon natal.

ll y a toujours un esprit libre dans une famille. VICKY R, beatmakeuse et rappeuse flamboyante, éclaire la scène depuis son plus jeune âge avec une écriture libre et affûtée. Des hits viraux aux

manifestes féministes, de SYSTM à Lobby, elle navigue entre punchlines redoutables, énergie collective et émotions crues. Un show incandescent et puissant pour redémarrer le système.

La rappeuse nordiste LYNX IRL aux influences UK et trap ouvrira la soirée. .

rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com

