Informations pratiques

Piré-Chancé

Benjamin MACKE – Ciné-concert de poche – Le Grand Soufflet

Médiathèque Le Trait d’Union Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Une expérience unique où cinéma et musique se rencontrent en live. Benjamin Macke anime avec virtuosité ce spectacle intime, installant son projecteur 16 mm, ses bobines de films et son accordéon diatonique pour accompagner en direct des images muettes pleines de poésie.

Durée 45 min

A partir de 6 ans .

Médiathèque Le Trait d’Union Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 44 59 44

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English :

L’événement Benjamin MACKE – Ciné-concert de poche – Le Grand Soufflet Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – CHATEAUGIRON