Benjamin MACKE – Ciné-concert de poche – Le Grand Soufflet Piré-Chancé
mardi 6 octobre 2026 · Piré-Chancé
Informations pratiques
Piré-Chancé
Benjamin MACKE – Ciné-concert de poche – Le Grand Soufflet
Médiathèque Le Trait d’Union Piré-Chancé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Une expérience unique où cinéma et musique se rencontrent en live. Benjamin Macke anime avec virtuosité ce spectacle intime, installant son projecteur 16 mm, ses bobines de films et son accordéon diatonique pour accompagner en direct des images muettes pleines de poésie.
Durée 45 min
A partir de 6 ans .
Médiathèque Le Trait d’Union Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 44 59 44
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English :
L’événement Benjamin MACKE – Ciné-concert de poche – Le Grand Soufflet Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – CHATEAUGIRON