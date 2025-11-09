Benjamin Melia Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement

Benjamin Melia

Dimanche 9 novembre 2025 à partir de 17h. Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Concert en présence de l’équipe du disque.

Concert exceptionnel de Benjamin Melia avec invité surprise à l’occasion de la sortie de l’album solo AEPEM et du livret de répertoire (offert en PDF).







Benjamin Melia, musicien de la tradition provençale,entre les instruments traditionnels et les répertoires connus ou inattendus, il s’est joyeusement frayé un chemin pour y déposer sa sensibilité artistique.







Il déploie tout son instrumentarium. galoubets-tambourin, fifres, chalamelle etc …) dans cette ode aux musiques emblématiques de la Provence. .

Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Concert in the presence of the recording team.

German :

Konzert in Anwesenheit des Teams der CD.

Italiano :

Concerto in presenza del team di registrazione.

Espanol :

Concierto en presencia del equipo de grabación.

