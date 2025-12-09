Benjamin Rabier, cet inconnu tellement célèbre Le Blanc

Benjamin Rabier, cet inconnu tellement célèbre

Conférence sur le thème de l’histoire locale, par Danielle Beaujard, Avocate honoraire.

Vous connaissez La Vache Qui Rit ? Alors, vous connaissez Benjamin Rabier ! Mais connaissez-vous l’homme de théâtre ? Le satiriste ? Le peintre animalier ? Le créateur de BD et de dessins animés ? L’affichiste ? L’homme de la ville qui n’a de cesse de revenir au pays dont il a gardé le bon sens paysan ? Cet homme, qui punit les fâcheux à grands coups d’éclats de rire… Le contemporain de George Sand, Jean-Louis Forain, Georges Mélies, Edmond Rostand, Joseph Pinchon, Alain Saint-Ogan, Hansi, Walt Disney ? Quels sont aujourd’hui ses héritiers ? A-t-il été plagié par Hergé ? C’est cet homme-orchestre d’exception que je vous propose de rencontrer. 3 .

Conference on the theme of local history, by Danielle Beaujard, Honorary Lawyer.

