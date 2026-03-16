Benjamin Valière dans Le sens caché des comptines La Comédie du Finistère Brest
Benjamin Valière dans Le sens caché des comptines La Comédie du Finistère Brest mercredi 1 avril 2026.
Benjamin Valière dans Le sens caché des comptines
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 20:00:00
fin : 2026-04-01 21:15:00
Date(s) :
2026-04-01
Une souris verte , Le bon roi Dagobert , Il était une bergère … Autant de chansons indissociables de l’enfance et que nous connaissons tous.
Mais que signifient réellement leurs paroles ?
Et si je vous disais que bon nombre d’entre elles comportent un double sens caché ? N’avez-vous tout d’un coup pas envie de savoir ce que le personnage de Au clair de la lune est allé faire chez sa voisine ? Ou bien pourquoi nous n’irons plus au bois ?
Et je ne vous parle là que des chansons les plus politiquement correctes, car certaines n’hésitent pas à évoquer viol, mort, torture, cannibalisme et autres joyeusetés.
Avec ma guitare, mon synthé et ma voix, je viens donc interpréter 7 chansons, parmi les plus connues du répertoire enfantin, que nous allons ensemble décortiquer. Vous vous attendez à être surpris ?
Faites-moi confiance, vous le serez encore davantage. C’est sûr, je vais ruiner votre enfance. Mais promis, vous allez adorer ça !
Informations pratiques
Durée 1h15
Humour
A partir de 14 ans
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English : Benjamin Valière dans Le sens caché des comptines
L’événement Benjamin Valière dans Le sens caché des comptines Brest a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue