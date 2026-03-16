Benjamin Valière dans Le sens caché des comptines La Comédie du Finistère Brest

Benjamin Valière dans Le sens caché des comptines

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01 21:15:00

Date(s) :

2026-04-01

Une souris verte , Le bon roi Dagobert , Il était une bergère … Autant de chansons indissociables de l’enfance et que nous connaissons tous.

Mais que signifient réellement leurs paroles ?

Et si je vous disais que bon nombre d’entre elles comportent un double sens caché ? N’avez-vous tout d’un coup pas envie de savoir ce que le personnage de Au clair de la lune est allé faire chez sa voisine ? Ou bien pourquoi nous n’irons plus au bois ?

Et je ne vous parle là que des chansons les plus politiquement correctes, car certaines n’hésitent pas à évoquer viol, mort, torture, cannibalisme et autres joyeusetés.

Avec ma guitare, mon synthé et ma voix, je viens donc interpréter 7 chansons, parmi les plus connues du répertoire enfantin, que nous allons ensemble décortiquer. Vous vous attendez à être surpris ?

Faites-moi confiance, vous le serez encore davantage. C’est sûr, je vais ruiner votre enfance. Mais promis, vous allez adorer ça !

Informations pratiques

Durée 1h15

Humour

A partir de 14 ans

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English : Benjamin Valière dans Le sens caché des comptines

L’événement Benjamin Valière dans Le sens caché des comptines Brest a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue