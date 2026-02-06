BENJAMIN VALIÈRE DANS LE SENS CACHÉ DES COMPTINES Montpellier

BENJAMIN VALIÈRE DANS LE SENS CACHÉ DES COMPTINES

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Une souris verte , Le bon roi Dagobert , Il était une bergère … Autant de chansons indissociables de l’enfance et que nous connaissons tous. Mais que signifient réellement leurs paroles ? Un moment que vous allez adorer, réservez vite (à partir de 14 ans)

Sur réservation .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

Une souris verte , Le bon roi Dagobert , Il était une bergère … So many songs that are inseparable from childhood and that we all know. But what do their words really mean? You’re going to love this show, so book now (ages 14 and up)

