BENJAMIN VALIERE THEATRE A L’OUEST Caen

BENJAMIN VALIERE Début : 2026-05-12 à 21:00. Tarif : – euros.

Une souris verte , Le bon roi Dagobert , Il était une bergère … autant de chansons indissociables de l’enfance et que nous connaissons tous. Mais que signifient réellement leurs paroles ? Et si je vous disais que bon nombre d’entre elles comportent un double sens caché ? N’avez-vous tout d’un coup pas envie de savoir ce que le personnage de Au clair de la lune est allé faire chez sa voisine ? Ou bien pourquoi nous n’irons plus au bois ? Et je ne vous parle là que des chansons les plus politiquement correctes, car certaines n’hésitent pas à évoquer viol, mort, torture, cannibalisme et autres joyeusetés. Nous allons donc interpréter ensemble 7 chansons, parmi les plus connues du répertoire enfantin, que nous allons décortiquer. Vous vous attendez à être surpris ? Faites-moi confiance, vous le serez encore davantage. C’est sûr, je vais ruiner votre enfance. Mais promis, vous allez adorer ça ! Age minimum conseillé : 13 ans Durée : 1h30

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14