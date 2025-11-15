Benj’O Au talent ! Cholet
Benj’O Au talent ! Cholet samedi 15 novembre 2025.
Benj’O Au talent !
2 Place Saint Pierre Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Vous l’avez peut-être déjà entendu sur Rire et chansons ou vu dans divers comedy club.
Eternel célibataire, dyslexique et ancien prof, Benj’o a beaucoup de choses à vous raconter. Ça tombe bien, il a tout un spectacle pour le faire. Pendant plus d’une heure, il vous fera à coup sûr rire avec sa nonchalance, sa vision de la vie et son sens de la répartie. .
2 Place Saint Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 91 31 71 lebaroufcholet@orange.fr
