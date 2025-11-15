Benj’O Au talent ! Cholet

Benj’O Au talent ! Cholet samedi 15 novembre 2025.

Benj’O Au talent !

2 Place Saint Pierre Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Vous l’avez peut-être déjà entendu sur Rire et chansons ou vu dans divers comedy club.

Eternel célibataire, dyslexique et ancien prof, Benj’o a beaucoup de choses à vous raconter. Ça tombe bien, il a tout un spectacle pour le faire. Pendant plus d’une heure, il vous fera à coup sûr rire avec sa nonchalance, sa vision de la vie et son sens de la répartie. .

2 Place Saint Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 91 31 71 lebaroufcholet@orange.fr

L’événement Benj’O Au talent ! Cholet a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Choletais