BENJY DOTTI THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

BENJY DOTTI Début : 2025-12-31 à 20:00. Tarif : – euros.

Un late show à l’américaine, mais sans les américains… Et sans le budget ! Benjy Dotti (que vous avez entendu sur Rire et Chanson ou vu à la TV dans TPMP, Le Grand Journal, Les Grands du Rire, Les Années Bonheurs, C Cauet …) caricature l’actu, les peoples, les politiques, pour votre plus grand bonheur…Assistez en direct live à une performance de grands moments de Music-Hall, de détournements vidéo, de sketchs et de parodies vues plus de 7 000 000 de fois sur le web !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83