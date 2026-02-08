Benoit Juillet Trio Roubaix

Benoit Juillet Trio

9 rue de l’Hospice Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:30:00

Date(s) :

2026-04-09

**Thé dansant en partenariat avec la Résidence Isabeau de Roubaix**

Le guitariste et chanteur Benoît Juillet, Roubaisien de naissance, est accompagné d’un trompettiste et d’un guitariste-choriste pour reprendre les grands standards de la variété internationale, du madison, de la béguine, rock’n’roll, disco, valses, bachata, twist etc

9 rue de l’Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 43

English :

**Tea dance in partnership with the Résidence Isabeau de Roubaix**

Guitarist and singer Benoît Juillet, a native of Roubaix, is accompanied by a trumpet player and a guitarist/chorist to cover the great standards of international variety, madison, beguine, rock?n?roll, disco, waltzes, bachata, twist, etc

