Benoit Juillet Trio Roubaix
Benoit Juillet Trio Roubaix jeudi 9 avril 2026.
Benoit Juillet Trio
9 rue de l’Hospice Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 16:30:00
Date(s) :
2026-04-09
**Thé dansant en partenariat avec la Résidence Isabeau de Roubaix**
Le guitariste et chanteur Benoît Juillet, Roubaisien de naissance, est accompagné d’un trompettiste et d’un guitariste-choriste pour reprendre les grands standards de la variété internationale, du madison, de la béguine, rock’n’roll, disco, valses, bachata, twist etc
9 rue de l’Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 43
English :
**Tea dance in partnership with the Résidence Isabeau de Roubaix**
Guitarist and singer Benoît Juillet, a native of Roubaix, is accompanied by a trumpet player and a guitarist/chorist to cover the great standards of international variety, madison, beguine, rock?n?roll, disco, waltzes, bachata, twist, etc
L’événement Benoit Juillet Trio Roubaix a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme