BEPPE CARUSO: TROMBONE, TUBA ET CONQUE Plaissan samedi 11 octobre 2025.

Plaissan Hérault

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Porté par leur amour du jazz, des musiques populaires, contemporaines et du théâtre, le duo propose une performance musicale à la croisée des tradition et de la création. A travers une exploration sonore riche en instruments et en imporivisations sensibles, Beppe Caruso et Francesco d’Auria rappellent que la musique échappe aux étiquettes, chaque note étant jouée avec une exigence absolue, comme si c’était la dernière. .

Plaissan 34230 Hérault Occitanie

English :

Driven by their love of jazz, popular and contemporary music and theater, the duo offer a musical performance at the crossroads of tradition and creation.

German :

Getragen von ihrer Liebe zum Jazz, zur Volksmusik, zur zeitgenössischen Musik und zum Theater, bietet das Duo eine musikalische Performance an der Schnittstelle zwischen Tradition und Kreation.

Italiano :

Spinto dall’amore per il jazz, la musica popolare e contemporanea e il teatro, il duo offre uno spettacolo musicale all’incrocio tra tradizione e creazione.

Espanol :

Impulsado por su amor al jazz, a la música popular y contemporánea y al teatro, el dúo ofrece un espectáculo musical en la encrucijada de la tradición y la creación.

