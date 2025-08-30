Bérangère Krief – Sexe Le Pin Galant Mérignac

Bérangère Krief – Sexe Le Pin Galant Mérignac mercredi 25 février 2026.

Bérangère Krief – Sexe Mercredi 25 février 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Général : 39€ / Réduit et privilège : 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T20:30:00 – 2026-02-25T22:00:00

Fin : 2026-02-25T20:30:00 – 2026-02-25T22:00:00

Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité. Jamais gênant, encore moins moralisateur, « Sexe » disserte avec profondeur et légèreté d’un sujet qui prend une place importante dans nos vies, mais pas forcément dans nos conversations.

Dans une société en pleine « sex-récession », elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase.

« On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter. Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. » BÉRENGÈRE KRIEF

Un spectacle drôle, intelligent et élégant qui replace le cœur au centre du plaisir !

« Bérengère interprète avec maestria son spectacle qui fait du bien.

Elle fait rire à gorge déployée en déculpabilisant et décomplexant les femmes. Dans sa bouche, le sexe est chouette, normal, sain quasi-philosophie et même chic. À ne manquer sous aucun prétexte. » LE FIGARO

« Bérengère Krief parle de sexualité sans tabou ni complexes, avec drôlerie, joie, liberté et, en filigrane, une quête : celle de l’épanouissement. » TTT TÉLÉRAMA

Spectacle recommandé à partir de 16 ans

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

