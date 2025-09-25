BERCÉ Carcassonne

BERCÉ Carcassonne jeudi 25 septembre 2025.

BERCÉ

37 Rue Trivalle Carcassonne Aude

Début : 2025-09-25 21:00:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Il y a cette voix douce, qui raconte des histoires pas toujours tendres. Bercé, c’est l’urgence de chanter ce qui compte, car aujourd’hui On se tactile, on s’oublie, on se pardonne sans se croire (Filtre). Même quand la mélancolie revient frapper à sa porte. Bercé partage son amour, son intime Enlacé de douceur, je n’suis que ça… l’amour, l’amour… (Monstres). Et ça fait du bien. À la croisée de la pudeur et du franc-parler de Ben Mazué, et porté par l’énergie folk de The Lumineers, sur scène il offre un moment sincère et vivant.

« J’ai quitté le bruit de la ville pour le chant des oiseaux. Je vis aujourd’hui dans une tiny house, au milieu de la campagne bourguignonne. J’avais besoin de calme, de solitude, de me retrouver. J’ai commencé à méditer tous les jours. Mes chansons existaient déjà… Mais c’est ici, dans cette cabane, que j’ai trouvé le courage de les achever. »

37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

There’s that gentle voice, telling stories that aren’t always tender. Lulled, it’s the urgency to sing what counts, because today: « We touch ourselves, we forget ourselves, we forgive ourselves without believing ourselves » (Filtre). Even when melancholy comes knocking at the door. Bercé shares his love, his intimacy: « Embraced by gentleness, that’s all I am? love, love? » (Monstres). And it feels good. Combining the modesty and outspokenness of Ben Mazué with the folk energy of The Lumineers, Bercé offers a sincere and lively live performance.

« I left the noise of the city for the song of the birds. I now live in a tiny house in the middle of the Burgundy countryside. I needed peace and quiet, solitude, to find myself again. I started meditating every day. My songs already existed? But it was here, in this cabin, that I found the courage to finish them. »

German :

Da ist diese sanfte Stimme, die Geschichten erzählt, die nicht immer zärtlich sind. Wiegenlied ist die Dringlichkeit, das zu singen, was zählt, denn heute: « Man berührt sich, man vergisst sich, man verzeiht sich, ohne sich zu glauben » (Filtre). Selbst wenn die Melancholie wieder an die Tür klopft. Bercé teilt seine Liebe, seine Intimität: « Umarmt von Sanftheit, bin ich nur das: Liebe, Liebe, Liebe » (Monstres). Und das tut gut. Mit der Schamhaftigkeit und der Offenheit von Ben Mazué und der Folk-Energie von The Lumineers bietet er auf der Bühne einen ehrlichen und lebendigen Moment.

« Ich habe den Lärm der Stadt für den Gesang der Vögel verlassen. Heute lebe ich in einem Tiny House inmitten der burgundischen Landschaft. Ich brauchte Ruhe und Einsamkeit, um mich selbst zu finden. Ich begann, jeden Tag zu meditieren. Meine Lieder gab es schon Aber erst hier, in dieser Hütte, fand ich den Mut, sie zu vollenden. »

Italiano :

C’è quella voce gentile che racconta storie che non sono sempre gentili. Cullata, è l’urgenza di cantare che conta, perché oggi: « Ci tocchiamo, ci dimentichiamo, ci perdoniamo senza crederci » (Filtre). Anche quando la malinconia bussa alla porta. Bercé condivide il suo amore, la sua intimità: « Abbracciato dalla dolcezza, non sono altro che amore, amore? » (Monstres). Ed è una bella sensazione. Combinando la modestia e la schiettezza di Ben Mazué con l’energia folk dei Lumineers, Bercé offre una performance live sincera e vivace.

« Ho lasciato il rumore della città per il canto degli uccelli. Ora vivo in una minuscola casa nel mezzo della campagna della Borgogna. Avevo bisogno di pace e tranquillità, di solitudine, di ritrovare me stesso. Ho iniziato a meditare ogni giorno. Le mie canzoni esistevano già? Ma è qui, in questa capanna, che ho trovato il coraggio di finirle

Espanol :

Ahí está esa voz suave, contando historias que no siempre son suaves. Arrullada, es la urgencia de cantar lo que cuenta, porque hoy: « Nos tocamos, nos olvidamos, nos perdonamos sin creernos » (Filtre). Incluso cuando la melancolía llama a la puerta. Bercé comparte su amor, su intimidad: « Abrazado por la dulzura, eso es todo lo que soy… amor, amor… » (Monstres). Y sienta bien. Combinando la modestia y la franqueza de Ben Mazué con la energía folk de The Lumineers, Bercé ofrece un directo sincero y lleno de vida.

« Dejé el ruido de la ciudad por el canto de los pájaros. Ahora vivo en una casita en medio de la campiña de Borgoña. Necesitaba paz y tranquilidad, soledad, reencontrarme a mí misma. Empecé a meditar todos los días. Mis canciones ya existían.. Pero fue aquí, en esta cabaña, donde encontré el valor para terminarlas

